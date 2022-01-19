波兰总统宣布出席北京冬奥会

波兰总统杜达将出席于两周后举办的北京冬季奥运会。

波兰总统杜达的一位高级助手昨天（18日）向路透社证实，杜达将出席北京冬奥会，并会见中国国家主席习近平。

杜达的外交事务顾问库默（Jakub Kumoch）说，波兰是一个主权国家，有权决定自己的对华政策；波兰虽然是美国盟友，但与中国也有着非常友好的关系。

波兰官员还说，由于波兰与美国之间的关系已在美国总统拜登的管理下恶化，因此仅仅为了取悦美国而批评中国已不符合波兰的国家利益。

报道称，杜达近来积极与中国保持良好关系，他曾公开说，波兰计划利用其地理位置的优势，提升其在欧洲和中国之间贸易中的作用。

另据新华社报道，杜达昨天在与波兰奥林匹克大家庭会面时说，北京冬奥会注定将成为2022年全球体育的关键时刻。

针对波兰总统出席北京冬奥消息，中国外交部发言人赵立坚今天回应说，中国热烈欢迎波兰总统杜达，并称这充分表达了国际社会“一起向未来”的共同心愿。

从上月初起，美国、英国、澳大利亚和加拿大相继以新疆人权问题为由，宣布对北京冬奥实施外交抵制。荷兰和丹麦也在上周以中国人权问题为由，宣布不派遣官方代表团出席北京冬奥。除了波兰总统杜达，宣布出席北京冬奥的领导人包括联合国秘书长古特雷斯和俄罗斯总统普京。