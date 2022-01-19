外资持有美公债规模创新高 中国继续增持

美国财政部周二公布数据显示，在日本及英国和卢森堡等托管国的带头增持之下，外资11月持有美国公债规模再创历史新高。

据路透社报道，外资持有美债规模达到创纪录的7.748万亿美元（10.46万亿新元），超越10月的7.659万亿美元前纪录高位。

日本是美国公债最大的海外持有者，11月持有量为1.340万亿美元，同样创最高记录，较前月增加200亿美元。英国持有量约增加420亿美元，达到6216亿美元，而卢森堡持有量增加200亿美元，达到3344亿美元。

中国的持有量增至1.081万亿美元，10月时为1.065万亿美元。

道明证券高级利率策略师戈德堡（Gennadiy Goldberg）指出：“外资普遍通过这些第三方托管国大量购买美债，而且总体需求庞大。”外资买进美债，协助推动11月美债收益率下滑。

戈德堡说，美国财政部国际资本系统(TICS)数据与11月的利率情况一致。

11月初时，美国指标10年期公债收益率为1.5610%，到11月底时已下跌10多个基点至1.4562%。

数据显示，按交易计算，外资11月买入美债金额为663.7亿美元，是2021年3月以来的最大流入量。

美国股票在11月有72.17亿美元的资金流入，一改10月和9月连续两个月资金外流。

总体而言，11月外资对美国长期和短期证券的净买入，包括银行资金流动，显示出资本净流入2239亿美元，而10月为净流入1393亿美元。

