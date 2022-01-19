疑似网上直播妇科手术 山东医生被抓

中国山东省日照市一名医生疑似在网上直播妇科手术片段，已被警方抓获。

据环球网报道，有网友昨晚爆料称，本月15日下午偶然在直播网站平台B站进入一个直播间，从直播间对话内容得知，是一名男性麻醉师在一名女患者做妇科手术时进行的直播。

该网友还说，女患者在直播过程中曾询问一名在场女医生，现场的男性人员是否是为其做手术的医生，女医生则称此人是麻醉师。

爆料网友还说，因不知情，女患者在手术期间一直被该名男麻醉师偷拍隐私部位并直播，“期间，男麻醉师的同事也没有阻止该行为。”

山东日照市公安局东港分局昨晚发布情况通报，称昨天接到群众举报一医生疑似在网上直播妇科手术片段，即对涉事医院相关人员进行调查，于18时许将涉事医生厉某抓获。目前已立案，案件正在进一步侦查。

另据澎湃新闻报道，涉事医院日照市中心医院党院办公室一名工作人员今天说，涉事医生厉某是该院一名麻醉医师。医院已关注此次事件，目前公安部门介入调查，正等待公安调查结果。

日照市中心医院宣传科一名工作人员称，“等警方出了结果后，我们也绝不姑息，严肃处理。”

B站昨天回应称，经内部核查，所反馈的直播间于1月15日直播过程中被多次警告及切断，随后被永久封禁，他们已向公安机关举报，并将积极配合警方开展调查取证。

《中华人民共和国医师法》第五十六条提及，违反本法规定，医师在执业活动中有泄露患者隐私或者个人信息的行为，由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得，并处一万元以上三万元以下（人民币，约2125-6377新元）的罚款；情节严重的，责令暂停六个月以上一年以下执业活动直至吊销医师执业证书。