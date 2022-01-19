美媒：中国喜马拉雅定居点建设扩张至争议地带

美国媒体根据卫星图像报道，中国在喜马拉雅边境地带修建的村庄和定居点已经延伸到了不丹有争议的领土。不丹是夹在印度和中国之间的小国。与印中边界一样，中国与不丹的477公里长的边界也是没有确定的。

据美国之音报道，总部在以色列的情报实验室(Intel Labs)的地理空间情报研究员西蒙(Damien Symon)说：“建筑这些定居点始于2020年下半年的某段时间，在2021年全年加快了速度。它们全都似乎是制式小木屋格局。”

西蒙说：“中国方面目前正在进行土地开发的这处地段布满了崎岖地形，它位于有争议区域或者不丹自己的领土之内，目前无人居住，而且是不丹一方的偏远地段。”

中国修建的定居点离洞朗高地大约30公里。印度和中国曾于2017年在这里紧张对峙。当时印度军人阻拦中国修建一条公路。对峙以北京同意维持当地现状而化解。

分析人士认为，新的定居点显示，中国只是改变了策略，做法是巩固加强它在附近的存在。

这处高地位于印度、不丹和中国边界的交汇处，靠近印度的一段被称为“鸡脖子”的狭长领土。几十年来，这段走廊北边的区域基本都是无人居住的。

虽然这令印度极为关注，但是新德里方面还没有就此发表评论。新德里一直在关注过去20个月来在另一处喜马拉雅边界地带与中国的持续对峙。

不丹有80万人口，没有能力在本国边界执勤。不丹也没有对中国据报在其边界一带修建定居点做出回应。不丹外交部回应查询时说：“不丹的政策是不公开谈论边界问题。”

自从2017年以来，中国在与印度交界的地带修建了大约600座村庄，以巩固其喜马拉雅边疆。分析人士说，这些村庄具有两用性质，也可以被军队使用。去年的卫星图像显示，其中的一座村庄位于与印度有争议的地带。

根据最新卫星数据，北京在不丹边境地带的建筑活动并没有结束。西蒙说：“最近的图像显示，虽然下着大雪，天气恶劣，但是工作正在继续展开。我们还看到有更多的土地被清理，而且出现了重型机械，这显示还会有更多的开发。”

