习近平经济思想研究中心正式挂牌

在中国国家发展改革委成立的习近平经济思想研究中心昨天（18日）在北京正式挂牌。

中国国家发改委在去年7月已成立习近平经济思想研究中心，并召开理事会第一次全体会议，昨天举行挂牌仪式。国家发改委主任、中心理事会理事长何立峰出席，并与中宣部副部长孙业礼共同为中心揭牌。

据新华社报道，习近平经济思想研究中心将围绕“国家级、权威性、开放型、有影响”的目标，努力建设成为深入学习习近平经济思想的重要载体、系统研究习近平经济思想的重要智库、宣传贯彻习近平经济思想的重要平台、阐释传播习近平经济思想的重要阵地。

发改委网站称，习近平经济思想体系严整、内涵丰富、博大精深，深刻回答了事关中国经济发展全局的一系列方向性、根本性、战略性重大问题，是指引中国经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的科学行动指南，必须长期坚持、不断丰富发展。

中国各部门近年来已成立多个习近平思想研究中心，2017年首批10家习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（院），在中央党校、教育部、中国社会科学院及多所大学成立。

中国外交部2020年7月成立“习近平外交思想研究中心”，中国法学会去年6月成立习近平法治思想研究中心，生态环境部去年7月成立了“习近平生态文明思想研究中心”。

中国顶尖高等学府北京大学去年11月集中成立四个以习近平思想为名的研究中心，包括北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院习近平经济思想研究中心、习近平法治思想研究中心、习近平外交思想研究中心，以及习近平生态文明思想研究中心。

校方称，这是北大为进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究的重要举措。

