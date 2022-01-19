薛斌任新疆生产建设兵团司令员

新疆维吾尔自治区副主席、新疆生产建设兵团党委副书记薛斌已出任新疆生产建设兵团司令员一职。

据《北京日报》微信公号“长安街知事”报道，新疆生产建设兵团的微信公号发消息，兵团安委会暨防火委2022年第一次全体委员会议1月18日召开。自治区副主席、兵团党委副书记、司令员薛斌主持会议并讲话。这显示薛斌已经出任新疆生产建设兵团司令员一职。

薛斌1966年4月生，陕西吴堡人，1987年7月参加工作，1998年7月入党，大学学历（1987年7月同济大学建筑系城市规划专业毕业），国家注册城市规划师。

薛斌曾任新疆维吾尔自治区建设厅城市规划处副处长、处长，吐鲁番地区行署党组成员、专员助理，吐鲁番地委委员、秘书长，巴州党委常委、库尉党委书记、库尔勒市委书记，乌鲁木齐市委副书记、常务副市长，塔城地委书记等职。

2021年9月28日，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会会议决定：任命薛斌为新疆维吾尔自治区人民政府副主席。

2022年1月7日，新疆生产建设兵团召开2022年度民兵大冬训开训动员会。薛斌作为自治区副主席、兵团党委副书记主持了动员会。

新疆生产建设兵团前任司令员为彭家瑞，他出生于1961年4月，曾任新疆维吾尔自治区塔城地委书记，巴州党委书记，自治区党委常委、秘书长、自治区政府常务副主席等职。

2017年，彭家瑞任新疆维吾尔自治区政府副主席，新疆生产建设兵团党委副书记、司令员。

2022年1月5日，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会会议决定：接受彭家瑞辞去自治区人民政府副主席职务的请求，报自治区人民代表大会会议备案。

