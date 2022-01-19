台南市长黄伟哲驳线民风波：未曾出卖同志

针对有台湾周刊今天（19日）报道称台南市长黄伟哲曾经是线民，黄伟哲今天反驳称，自己未曾出卖同志，也不曾配合威权特务的作为，并将委由律师提出告诉。

台湾《镜周刊》报道称，有知情人士称，台湾促进转型正义委员会代主委叶虹灵去年5月曾约谈黄伟哲，指相关档案记载黄伟哲在大一被教官要求提供社团动态，直到大三相关单位以误餐费为名每次给予一、两千元（新台币，约48至97新元），促转会也仍保有这些收据，收据上是黄伟哲的字迹，黄伟哲也坦承是他所签。

对此，黄伟哲今天在面簿发文反驳称，当年情治单位和教官会想方设法接近异议分子，但是无论他们采取任何威胁利诱的手段，自己从来没有出卖过同志。

他强调，“我没有做过线民，也不曾配合威权特务的作为，况且转型正义何其慎重，任何恶意借此操作的不实攻击，都将委由律师提出告诉。”

黄伟哲最后还强调，自己的立场很清楚，即威权时代的档案应该全面公开、全面检视，追究“党国威权体制”的责任，而不是在受难者之间制造猜忌。

综合《联合报》《中国时报》等台媒报道，针对《镜周刊》的报道内容，促转会也发布声明反驳称，该报道提及黄伟哲有亲笔签名的收据，但事实上调查局并未移转收据类的档案，促转会也从未掌握这类资料，自然不可能在调查过程中出示收据。

促转会强调，“收据至今仍保留在促转会卷证中”、“黄脸色一沉坦承亲笔所签”、“有人在监控类档案中看到线民收据并向促转会举证”等相关情节，均非事实。

促转会也说，约谈黄伟哲的时间是前年11月，并非媒体所称的时间点；而报道中“知情人士”所提及的访谈内容与实况，包括叶虹灵出示牛皮纸袋、教官提及的黄伟哲家庭背景、访谈情境、当事人表情等，相关情节均未出现在访谈中，与事实不符。

此外，台湾总统府发言人张敦涵今天针对此事说，黄伟哲稍早已有公开说明，支持他勇于捍卫自己的清白，就30年前监控者的档案来做评论或描述，其实都有失偏颇，也无法还原加害者的结构，这是要继续努力的地方。