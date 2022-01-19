台媒体人黄暐瀚：民众党正在吃国民党的票

对于台湾TVBS最新的民调结果，媒体人黄暐瀚分析认为，国民党支持者对柯文哲满意度大增22个百分比，说明“民众党正在吃国民党的票”。

据中时电子报报道，TVBS民调显示政治人物满意度前三分别为侯友宜、陈时中、柯文哲，对此，黄暐瀚昨天（18日）在其主持的广播节目《POP撞新闻》中说，过去一年，台湾40岁以上族群对柯文哲的满意度大幅增加。其中，国民党支持者对柯文哲满意度居然还大增22个百分比，所以说“民众党正在吃国民党的票”。

对于民调结果显示新北市长侯友宜仍有七成满意度，黄暐瀚分析认为，对比TVBS去年4月的民调，可以发现侯友宜在20至29岁族群中满意度上升5个百分点，说明年轻人对侯友宜的支持度是增加的，而年轻人就是投票主力军。

至于政党倾向部分，黄暐瀚指出，民进党支持者对侯友宜满意度增加3个百分点、民众党也增加8个百分点。国民党的支持度减少10个百分点，但侯友宜个人反而在民进党跟民众党两块都获得了支持度。

TVBS民调中心前天（17日）公布台湾13位政治人物民调结果，新北市长侯友宜以70%满意度拿下第一，卫福部长陈时中以57%位居第二，台北市长柯文哲第三，为48%，高雄市长陈其迈与桃园市长郑文灿并列第四，第六名至第13名依序为：台南市长黄伟哲、总统蔡英文、台中市长卢秀燕、行政院长苏贞昌、副总统赖清德、立法院长游锡堃、前总统马英九、国民党主席朱立伦。