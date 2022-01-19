港交所CEO：全球资本市场间没有“脱钩” 

香港交易所行政总裁（CEO）欧冠昇周三说，尽管国际地缘政治局势复杂，但全球资本市场之间并没有 “脱鈎”，反而相互依存度越来越高，跨市场投资的需求也比以往更加旺盛。

欧冠昇在港交所官网撰文说，为满足不断增长的市场需求，港交所近期推出了一系列创新与改革措施，包括MSCI中国A50互联互通指数期货、不断扩大沪深港通投资标的以及引入新的SPAC上市机制。

去年5月加入港交所的欧冠昇，是首位“老外”CEO，他形容当时的心情是“兴奋能够加入一家可以重塑全球金融市场格局的公司”，现在放眼全球，许多改变世界的愿景都在疫情之后付诸行动，例如美国的“重建美好未来”计划、欧盟的“欧洲绿色协议”以及全球范围的“碳中和转型”等等。

他认为，各种各样市场参与者之间的相互联系会越来越紧密。作为一大国际金融中心，香港可以在促进经济发展、提升互联互通、推动跨境资本加速流动和创新方面发挥巨大作用，从而推动一个巨变的发生，就是中国金融大发展。

他写道：“展望未来10年，我相信中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长，中国内地股票和债券市场的规模10年后将超过100万亿美元（134.96万亿新元）。”

他并说，内地债券和股票市场的总市值在2018年至2020年期间，从18.6万亿美元激增至30.7万亿美元。虽然不能拿过去的增速进行简单的线性预测，但即使以保守的增长速度来做假设，未来十年中国内地市场的规模将超过100万亿美元，相当于10年内增至今天美国金融市场的规模。

他认为，中国金融大发展已经来到。作为连接内地与国际市场的桥梁，香港可以发挥独特的作用，其国际化的市场机制可以为金融产品创新和人民币国际化提供完美的试验田。

