河北唐山进口货物外包装阳性 一村封闭管理

河北省秦皇岛市昌黎县发现进口木薯粉外包装检测呈阳性，唐山市乐亭县昨天（18日）排查发现，一村庄五人为阳性木薯粉的密切接触者，一人为次密接，昨晚起对该村庄实行封闭式管理。

据中国央视新闻报道，唐山市乐亭县疫情防控办昨天发布消息，前天按照唐山市冷链专班大数据推送关于秦皇岛市昌黎县发现进口木薯粉检测呈阳性的物流信息，乐亭县排查货物去向，发现本月3日有一批木薯粉被乐亭县一粉丝加工企业购进。

昨日经检验部分货物外包装核酸检测呈阳性，乐亭县疫情防控指挥部对检出外包装呈阳性的进口木薯粉全部封存，对相关厂房外环境、库房、办公区、库存木薯粉进行消杀，并全面管控相关人员。

目前已对部分村庄、小区采取封控管理，该批货物的密切接触者、次密切接触者、重点人员及家庭环境样本核酸检测全部为阴性。

此外，唐山海港开发区防控办昨日发布消息称，接乐亭协查函，王滩镇齐各庄村五人为乐亭涉阳淀粉密接、一人为次密接，决定自昨天23时起对王滩镇齐各庄村实行封闭式管理，人员只进不出。

中国多地在本轮疫情中先后通报，接触国际快递后感染奥密克戎变种病毒的个案，引起对国际邮件安全性的关注。

北京市疾控中心前天公布北京本月15日新增本土确诊病例的溯源情况时称，病例自述近期收发过国际邮件，不排除其经境外物品而感染病毒的可能性。

据澎湃新闻报道，北京市海淀区疾控中心主任江初对此表示，本次来自加拿大多伦多的邮件，在检测过程中体现出的病毒量和存活时间都超出预期。

江初说，“整个邮寄过程长达八天，还有可能造成物传人感染。这让我们对新冠病毒有了新的认识，再次给我们敲响了防范新冠病毒的警钟。”