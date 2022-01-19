中国九个地方今年经济增速目标设定在6%以上

中国全国目前有九个省区市将今年地方生产总值（GDP）增速设定在6%或以上。

据证券时报网报道，截至昨天（18日），已经召开省级两会的12个地方中，除甘肃外，11个省区市都同时公布了2021年的GDP增速与2022年GDP目标增速。在11个地方中，河北、广西、四川、西藏、安徽、江西、湖南、河南、浙江将2022年GDP增速目标设定在6%或以上，仅有北京、重庆将增速目标设定在6%以下。

中国民生银行研究院高级宏观分析师应习文说，多地将2022年的GDP增速设定在6%以上，既要求地方在2022年要实现“稳中求进”，以更大的努力去实现目标，也反映出这些地方对于2022年稳增长有信心。

报道分析称，从各地2022年的工作重点来看，通过扩大有效投资、刺激居民消费、增进经济新动能来释放经济发展潜力，是各地敢于设定经济增速在6%以上目标的“底气”。

在扩大有效投资上，各地都强调将在2022年狠抓重大项目建设，通过加快推进“两新一重”、城市更新、民生补短板等领域项目开工建设。例如，安徽省就明确，将以重大项目为牵引扩大有效投资，全年新开工亿元以上重点项目2600个以上、竣工1200个以上。河南省全年计划推动64个投资10亿元以上的新型基础设施重大项目建设，新建5G基站40000个、各类充电桩30000个以上。

在刺激居民消费上，多地都提出要在2022年培育新的消费增长点，如安徽省就明确要培育县乡消费、数字消费等新的增长点，支持各地举办富有特色的消费节活动。四川省力争打造一批文体旅商综合体、特色街区、夜间文化和旅游消费集聚区。浙江省将重点培育壮大文化服务、休闲旅游、健康养生等生活性服务业。