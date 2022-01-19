江歌母亲：接受“诉刘鑫案”一审判决结果

江歌母亲江秋莲今天（19日）在个人微博发布视频称，她接受“诉刘暖曦（原名刘鑫）生命权纠纷”一案一审判决结果，决定不上诉。

据澎湃新闻报道，江秋莲在视频中称，判决结果在她的意料之中。虽然对赔偿金额并不满意，但起诉刘鑫的目的本不在于赔偿金多少，“所以，我尊重城阳区人民法院的判决。”

江秋莲称，“这个判决书带有令我深深感动的温度。它所褒扬和谴责的，是对我这几年经历的理解和安慰，也是为整个社会树立了风向标”。

另一边，刘鑫的一审代理律师胡贵云向澎湃新闻记者称，目前当事人刘鑫尚未作出是否上诉的决定。

24岁的中国女留学生江歌2016年11月3日凌晨在日本东京住所门外被室友刘鑫的前男友陈世峰杀害。凶案发生时，住所内的刘鑫未对江歌施以援手，反而把门锁上。日本东京地方裁判所于2017年12月20日宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，被判处有期徒刑20年。此后，江歌之母江秋莲启动了对刘鑫的法律诉讼。

江秋莲诉刘鑫生命权纠纷案本月10日一审宣判，刘鑫被判赔偿69.6万元（人民币，下同，约14.8万新元）。法院审理认为，刘鑫作为江歌的好友和被救助者，对于由其引入的侵害危险，没有如实向江歌进行告知和提醒，在面临陈世峰不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他人的生命安全于不顾，将江歌阻挡在自己居所门外被杀害，具有明显过错，应当承担相应的民事赔偿责任。