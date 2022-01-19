美国商会调查：近九成对台湾未来一年经济有信心

台湾美国商会今天（19日）公布信心调查报告显示，近九成受访者对台湾未来一年的经济有信心，创历年新高。

据《自由时报》报道，美国商会今天公布2022年商业景气调查。调查结果显示，有87%受访者对台湾未来12个月的经济有信心，83%则对未来三年前景持乐观态度，90%则表示对所属企业未来12个月营收成长具信心。

不过，也有超过九成受访者认为，台湾政府应考虑放宽边境管制措施，在与病毒共存、清零之间取得平衡，兼顾防疫与经济发展。

新任美国商会会长施立成补充，受访者希望在四大条件下逐步开放边境，包括有77%受访者希望能有七成疫苗覆盖率、68%希望医疗量能足以因应、63%认为需达到疫苗充足供应，以及44.58%希望对重症、死亡达到相对可控的百分比。

施立成说，他也很高兴台湾卫福部长陈时中表示考虑与病毒共存而不坚持完全清零，这与国际趋势一致；防疫非常重要，但整个经济大方向发展也不应受影响。

中美竞争的局势也对台湾大环境或企业会员都有相对影响。施立成说，去年有50%受访者认为中美竞争态势对台经济有利、仅16％认为不利。针对台湾潜在风险，受访者普遍最关心资安及假信息传布对台湾的影响，前者有56%认为有高度风险、后者则有53%。

针对能源议题，施立成说，这也是今年受访者相当关心的议题。对电力供应是否充足有77.9%受访者表示相当关注、71.7%受访者关注绿能转型，相较于去年都高出15个百分点；有60%受访者关注电力价格，较去年高出10个百分点。