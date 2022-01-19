台媒：蒋万安春节后宣布参选台北市长

台湾2022地方选举将在年底举行，台湾媒体报道，国民党立委蒋万安将在农历新年过后宣布参选台北市长，届时除了公布竞选团队架构、发言人团队外，也会正面回应蒋家议题。

综合台湾中时新闻网及《联合报》报道，蒋万安昨天和今天接连宴请蓝营名嘴餐叙，会中聚焦讨论台湾政情与北市选情，也讨论到如何面对蒋家的历史功过。

蒋万安说，他对蒋家历史很感兴趣也有研究，曾看过已故总统蒋中正日记，他心中已有些想法，同时对中正纪念堂的未来规划也有想法，会直球面对蒋家议题。

报道还称，蒋万安对年底迎战台北市长展现信心，透露规划在2022县市长提名办法出炉后，对外正式宣布参选。

蒋万安今天对参选消息回应说，单纯是朋友私下聚餐，席间给了很多建议和想法，现在最重要的就是台北市要如何面对后疫情时代的挑战。

至于餐叙是否有提到蓝白合作及宣布时程等，蒋万安未作回应。

前台北市长、国民党前副主席郝龙斌今天针对2022台北市长选举接受电台专访时说，民进党已开始攻击蓝营县市长，所以不只是国民党要团结，在野党也都要团结。他因而强调，台北市长选举，如果国民党要在台北市稳赢，跟民众党合作是最好的方式。

对于郝龙斌拋出蓝白合作，台北市长、民众党主席柯文哲回应说，“你讲蓝白合，我是很诚恳的建议蓝绿合”，因为国民党与民进党有实际合作经验。

至于“蓝绿合”恐导致民众党被夹杀，柯文哲则说，“我们会一个一个单独打败蓝绿合”。