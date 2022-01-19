中国称已向美国由政府官员组成的冬奥团队部分成员审发签证

中国外交部今天（19日）证实已向美国部分官员发放签证参加将于两周后举行的北京冬季奥运会。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天主持例行记者发布会。针对有媒体报道称，中国已为46名美国政府官员分发签证，赵立坚说，能证实的是，中国已向美国由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。

赵立坚续称，美国来华参加北京冬奥会团队中，包括大量美国国务院等政府部门官员，很多官员还持外交护照或公务护照。

赵立坚呼吁美国实践行奥林匹克精神，同中国一道努力，为各国运动员参加北京冬奥会创造良好氛围。

针对记者提问这与美国此前宣布不派官方或外交代表出席北京冬奥会是否矛盾，赵立坚回应说，这个问题应该问美方。

据《南华早报》上个月引述两名消息人士以及相关文件透露，美国政府向中国申请18名官员的入境签证，在北京冬奥期间提供安全支持。名单上的18人中，有15人是美国国务院职员、一人是五角大楼的职员，大部分都是中低层级的官员。美国官员还告诉中国官员称，未来几个月可能还会再提交40名官员的签证申请。

美方当时称，美国政府派出的官员并不是官方代表，而是为了支援安全和医疗而参与冬奥，因此不违背外交抵制意义。

美国白宫已在上个月6日宣布，基于中国人权问题，美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。