下午察：台湾“零邦交”的话怎么办？

中国大陆昨天放话让台湾“零邦交”后，台湾今天宣布副总统赴邦交国出席新总统就职典礼。双方一来一往，时间点上或许是巧合，但也再次引发外界对台湾“零邦交”的关注。

台湾“零邦交”的课题其实不新，绿营执政时期，每丢一个邦交国，就会引起相关讨论。

民进党籍总统陈水扁执政时期走“烽火外交”路线，台湾从2000年至2008年的八年内丢了九个邦交国，但也拿下三个。国民党籍马英九承认“九二共识”，两岸“外交休兵”，只在2013年丢了冈比亚（台湾称甘比亚）。

陈水扁蔡英文共丢17友邦

台湾现任总统蔡英文拒绝承认九二共识，在蔡英文于2016年上台后，北京就打破与国民党建立的外交休兵默契，迫使台湾在六年内丢了八个邦交国，包括去年12月9日宣布断交的尼加拉瓜，至今没有增加任何邦交国。

目前，台湾剩下14个友邦：

马绍尔群岛、瑙鲁（诺鲁）、帕劳（帛琉）、图瓦卢、伯利兹、危地马拉、海地、洪都拉斯、巴拉圭、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、梵蒂冈和斯威士兰。

陈水扁八年丢九个，蔡英文六年丢八个，外界揣测，洪都拉斯恐怕会是下一个。按这个速度估算，如果国民党翻不了身，民进党在台湾长久执政，以中国大陆目前的国际影响力，迫使台湾丢光所剩下的14个邦交国绝非不可能的事，就看北京要不要出手，什么时候出手。

台湾的邦交国主要集中在拉丁美洲及加勒比海地区、太平洋岛国，非洲和欧洲各一国。除了欧洲的梵蒂冈不十分重视中国的贷款投资外，北京要拿下其他台湾的邦交国估计难度不高。如果不是美国强势介入，台湾丢失友邦的速度可能还更快。

中国外交部副部长马朝旭去年12月10日，在天津同尼加拉瓜政府代表劳雷亚诺·奥尔特加举行会谈并签署复交联合公报。（路透社）

邦交国变零对台湾意味什么？如果有一天邦交国变零，台湾该怎么办？台湾能否承受零邦交的打击？台湾独立媒体人黄清龙曾撰文称，台湾外交界多年前就已有人在讨论这些问题。

台湾民众似乎对断交已相当无感，从二字头到一字头，未来可能到单位数，只是数字的减少而已，网络上甚至出现“断交可以省钱”的庆幸之感。

反正，台湾的邦交国也不是民众主要的旅游目的地，只要日常生活不受影响，可以正常出境旅游，有多少个邦交国都无所谓。就如台湾名嘴陈东豪曾说，即使台湾零邦交，免签还是会存在，“拿台湾护照还是能出国，那零邦交的影响只在于面子问题”。

BBC中文网也曾引述台湾东海大学政治学系助理教授林子立说，台湾零邦交“影响不大”，台湾真正的盟友与重要的贸易伙伴都并非邦交国，若未来有任何国家要撤驻台办事处，“才是动摇国本的大事。”

林子立也说，台湾的邦交国降至零的可能性不大，因为位于加勒比海及中美洲的友邦，都与美国关系紧密，从世界格局来看，美中对抗，台湾作为杠杆力量，美国也不会让台湾“零邦交”的情形发生。

专家：零邦交意味“中华民国”在国际完全失去国家地位

台湾舆论场上较悲观的看法是，从国际法的角度来看，一个国家的主权要件，需要其他主权国家的承认，邦交关系就是“承认”的关键，如果台湾真的“零邦交”，就表示国际上没有任何一个国家承认“中华民国”。当国际上没有任何一个国家承认中华民国的时候，即便有165个国家或地区地给予台湾免签证，中华民国护照是否继续有效，仍难以断定。

民进党籍的立法院长游锡堃曾说，“中华民国”的邦交国少之又少时，“台湾”的邦交国就会出现。曾担任驻海地大使的台湾退休外交官徐勉生认为，这完全不可能。在国民党执政时期担任海基会副董事长的马绍章也说，这种反应很“阿Ｑ”。

台湾民进党籍立法院长游锡堃曾说，“中华民国”的邦交国少之又少时，“台湾”的邦交国就会出现。（游锡堃面簿）

徐勉生在2019年9月索罗门群岛宣布与台湾断交后撰文分析，不可能以台湾名义与其他国家建交，因为“台湾”是地名，不是一个国家的名称，世界上也没有“台湾共和国”。

他说，更重要的是，北京的一个中国原则十分清楚：“世界上只有一个中国；中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府；台湾是中国领土不可分割的一部分”。与中华人民共和国建交的国家，均承认或者尊重北京此项主张与立场，因此不可能与“台湾”建交。

马绍章同样在2019年9月撰文说，零邦交的结果就是“中华民国”变成了世界地图上的隐形国。零邦交国代表中华民国在国际上完全失去了国家地位（statehood），所有国家在国际法上应享有的权益皆受影响。

马绍章说，零邦交不会是终点，台湾人不满意的“Chinese Taipei”也将被“Taiwan，China”取代，成为全球通行的共识。届时，台湾如果要参与国际组织或活动，都必须被划归在中国之下。零邦交国、是形式矮化，下一步就是实质矮化，届时台湾将“因无国家地位而面临更多哑巴吃黄莲，有苦说不出”的情况。

马绍章还说，台湾经济将彻底边缘化，台湾无法参与任何区域经济组织，除非是挂在中国大陆的名下，台湾总统以及外交部长也将“无国可访，无处可去”，在国际上动弹不得。

位于台北的台湾外交部大楼正门。（法新社）

“零邦交”加速统一？

中国外交部副部长乐玉成昨天在中国人民大学主办的2022宏观形势年度论坛发表开幕特别演讲时说，台湾的未来只有一个选项，就是和大陆统一，台湾所谓“邦交国”清零是早晚的事。

那么，让台湾邦交国清零，是否有助于加速两岸统一？

美国企业研究所访问学者马明汉(Michael Mazza)认为，就算台湾真的失去所有邦交国，也不会“使统一更为接近”。

他认为，这种做法对北京非常危险，因为这将是把台湾朝正式独立方向推进，台湾人民将重新思考《中华民国宪法》是否还具实质意义，而不是产生两岸统一的想法。

台湾怎么办？

面对友邦被拔的外交困境，民进党政府改走马英九路线，承认“九二共识”向大陆释放善意，两岸外交休兵，应该是最直接的解套方式。

美国智库兰德公司资深国防分析师葛罗斯曼则提出一个“反常识”思维的大胆建议：单方面断绝与所有国家的正式外交关系。

曾任美国国防部情报顾问的葛罗斯曼去年12月23日，以“台湾独来独往会更好”（Taiwan would be better off alone）为题投书《日经亚洲》提出上述建议。

葛罗斯曼认为，台湾应考虑从这场毫无胜算的“邦交国争夺战”中解脱，把重心放在深化与中大型国家的非官方连结，藉此削弱中国大陆对台湾的打压。如此一来，台湾不但能多出宝贵的时间与资源，进一步发展与其他国家的多元化经济关系，也能真正减少北京挖墙角对台湾造成的负面影响与冲击。

葛罗斯曼也说，台湾若能在正式外交关系上松手，并能促使外交部转型为“半官方外交”或“民间外交”的指挥中心，致力于推动与美国、日本、韩国、澳洲、印度、加拿大、英国、德国等等中、大型国家的非官方外交关系。

葛罗斯曼说，去年七国集团峰会中，各国高调力挺台湾的态度，是最好的证明，台湾去年受邀参与美国总统拜登召开的民主峰会，也是非官方互动拓展外交关系的成功案例。黄清龙也分析指出，全球民主峰会是台湾重返国际体系的契机，因为不再以主权国家为唯一门槛，就可摆脱来自北京的封锁。

台湾行政院政务委员唐凤（右）和台湾驻美代表萧美琴去年12月代表台湾参加美国召开的民主峰会。（互联网）

台湾民进党政府在美国的助力下，似乎就是采取上述策略。从经贸着手推动更多“半官方外交”，台湾半导体产业独步全球，可通过经贸关系继续建构存在感；从民主切入推动“价值观外交”，强调站在民主阵营对抗威权主义扩张的最前线。毕竟，在争取更多友邦的“官方外交”方面，台湾已难跟北京较量。

这些“半官方外交”能让台湾继续在国际获得关注，也让更多国家看见台湾的存在，这些关注或可转化为缓冲邦交国断交冲击的承受力。但一旦走向崩溃式的“零邦交”，如马绍章所说，中华民国在国际上完全失去国家地位的局面也难以挽回。

台湾不论哪党执政都不会主动与邦交国断交，但“零邦交”可能不再只是想象中的假设性问题而已。当这一天到来的时候，台湾准备好了吗？