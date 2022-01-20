中国批斯洛文尼亚领导人发表挑战一个中国原则言论

中国外交部批评并反对斯洛文尼亚领导人发表挑战一个中国原则，支持台独的言论。

据中国外交部官网公布的信息，外交部发言人赵立坚昨天（19日）在例行记者会上说：“斯洛文尼亚领导人公然发表挑战一个中国原则，支持‘台独’的危险言论。我们对此深感震惊，强烈反对。”

赵立坚强调，一个中国原则是中斯、中欧关系的政治基础。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

斯洛文尼亚总理扬沙（Janez Jansa）周一（17日）接受印度媒体的访问时说，斯洛文尼亚正与台湾就互设贸易代表处一事进行商谈，但不会是大使馆层级。据斯洛文尼亚政府网站公布的文字实录，扬沙在访谈中称台湾是“民主国家”，并指中国大陆反对台湾加入世界卫生组织，认为这是令人遗憾的一件事。

中国大陆国台办昨天应询时则指斯洛文尼亚有关政客的言论混淆视听，并呼吁斯洛文尼亚政府以实际行动恪守在涉台问题上的严肃承诺，慎重妥善处理涉台问题。

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲强调，斯洛文尼亚共和国不和台湾进行任何官方往来和建立任何官方关系的立场不变。她也说：“民进党当局利用各种伎俩拉拢渗透有关国家政客，妄图倚靠外部势力谋‘独’，难逃失败下场。”