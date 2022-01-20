拜登：承诺解除加征中国商品关税为时过早

美国总统拜登昨天（19日）认为，美国现在承诺取消针对中国商品加征的关税还为时过早。

据路透社报道，拜登在白宫举行的新闻发布会上说，他知道一些商业团体要求他开始取消前总统特朗普早前针对总值数千亿美元的中国商品，加征高达 25% 的关税，这就是贸易代表戴琪要处理这个问题的原因。

根据两国2020年1月签署的所谓第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内，在2017年进口额基础上增购2,000亿美元美国商品和服务，并为制成品、农产品、服务和能源产品设定了具体的增购目标，但中国仍远未实现这些承诺。

由美国彼得森国际经济研究所整理出的数据显示，截至去年11月，中国的采购量达到目标的60%左右。美国人口普查局预计下周发布与中美贸易有关的12月数据。

中国商务部上周四（13日）强调，中美第一阶段协议有利于中美两国，有利于整个世界，中美经贸关系的本质是互利共赢，希望美方能为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件，并说双方经贸团队保持正常沟通。

据中国商务部官网公布的文字实录，商务部新闻发言人束珏婷当时在例行记者会上说：“协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。”