赖清德出访洪都拉斯 蔡英文期许完成“三个深化”任务

台湾友邦洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）将在本月27日举行就职典礼，台湾总统蔡英文昨晚（19日）表明，希望以特使身份率团出席的副总统赖清德此行能完成“三个深化”任务。

蔡英文昨晚在面簿发文称，她期许赖清德带领的特使团此行能完成“三个深化”的任务，即一、深化邦谊：台湾与洪都拉斯建交已超过80年，洪都拉斯这几年来特别支持台湾的国际参与，也一直是台湾在中美洲的重要友邦，期许此行深化彼此历久弥新的深厚邦谊。

二、深化合作：长年以来，台湾与洪都拉斯在经贸、公卫、教育等多项领域都有密切的合作关系。中美洲是充满机会和发展潜力的市场，期许此行再深化彼此合作关系、互惠互助，增进两地福祉。

三、深化民主台湾的国际参与：此次特使团的出访，代表台湾走向世界。期待台湾与洪都拉斯等理念相近国家，持续携手努力，对各项全球议题做出重要的贡献。台湾也要向国际社会展现，民主台湾是有能力且负责任的合作伙伴。

蔡英文说，由于目前全球疫情仍然严峻，此次特使团也在与指挥中心研商后，采取相关防疫准备，全力落实防疫原则。“相信赖副总统带领的特使团，一定能够顺利达成任务。新的一年，我们全力拼防疫、拼经济，也继续拼外交！”