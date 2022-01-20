中国卫星与俄卫星碎片险相撞

中国国家航天局空间碎片中心19日在其官方微信公众号通报了一起俄罗斯卫星碎片与中国清华科学卫星擦肩而过的事件，两者最近距离仅为14.5米。

据通报，中国国家航天局空间碎片监测与应用中心预警计算发现，在这场“极危险交会事件”发生在1月18日晚上10时49分29秒左右，中国的清华科学卫星与俄罗斯的一块卫星碎片碰撞概率为3.71×10-4，最近距离14.5米，相对速度5.27公里/秒，交会角40.52°。

报道中称，清华科学卫星于2020年8月6日发射入轨，而碎块则是俄罗斯去年11月15日进行反卫星实验产生的解体碎片。该实验估计产生了1600个尺寸大于10厘米的解体碎片，分布在400到1000公里轨道高度的范围内，对该区域运行的航天器都可能产生碰撞风险。

《环球时报》报道，空间碎片专家刘静受访时说，中国在该区域内有几百颗卫星，俄罗斯该次实验之后，中国一直在密切监测这些试验后产生的空间碎片，若预测到有相撞的风险，就要提前通知卫星提前采取规避方案。

刘静说，空间碎片与航天器间隔几公里到十几公里以内的情况很多，但是像这一次二者仅仅间隔十几米的情况确实是很少见的。此次碰撞的概率很高，可以说是十分惊险，目前二者已保持安全距离，但不能排除未来会再度接近。

她也提到，随着人类航天活动的愈发频繁，太空垃圾和空间碎片问题已成为全球各国广泛关注的问题。一些前沿的航天技术也在尝试着应用于空间碎片清理任务中，比如用航天器把空间碎片抓走，或者是激光技术把这些碎片清除掉，但这些技术还处于在研阶段，离实际应用还是有一段距离。