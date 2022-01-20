中石油子公司倒卖大量进口原油被调查处理

中国石油天然气集团（简称中石油）下属公司倒卖近1.8亿吨进口原油，被国务院联合调查组调查处理。中石油今早称积极配合调查，生产经营未受影响。

据新华网报道，近期审计署审计发现，中石油下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题，国务院联合调查组依法依规、客观公正开展了核查调查。

调查发现，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。中石油多年来累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业，在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。

报道称，中石油倒卖进口原油违反《行政许可法》等法律法规和原油成品油管理相关规定，严重违反国家产业政策，严重扰乱了油品市场秩序，助长了违规地炼企业落后产能盲目发展，助长了一些地方违规审批地炼项目，破坏了公平竞争的市场环境，间接造成了国家财政税收的流失，严重败坏党风和社会风气。

中央纪委国家监委调查后认为，中石油党组负有主体责任，燃料油公司负有直接责任，中石油有关职能部门负有监管责任。中石油集团有关领导干部、职能部门和燃料油公司有关负责人未正确履职尽责，负有相应责任。

有关部门对中石油倒卖进口原油问题进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴。

另据中新网报道，中石油今早（20日）公告称，中石油燃料油有限责任公司是公司全资子公司。公司始终积极配合调查，认真核查公司内控体系，完善公司原油贸易相关制度，完成有关问题整改。目前生产经营未受影响。