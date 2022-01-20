思科总裁吁中美寻找共存之道

在总统拜登制订应对中国的新战略之际，美国科技巨企思科系统（Cisco Systems Inc）总裁罗宾斯建议为中美的紧张关系减压。

据彭博社报道，罗宾斯周三（19日）说，中美两国政府必须寻找共存之道。

他在彭博社未来一年展望会议上受访时说：“对全球经济，坦白说，乃至对全世界，我认为我们（中美两国）必须取得一些共识。我希望拜登政府能继续采取这个做法。”

美国总统拜登就任一年来，中美关系始终令人担忧，拜登政府去年12月宣布外交抵制即将举行的北京冬奥会。

除美国之外，目前英国、加拿大和澳大利亚等国也决定对2月北京冬奥会采取外交抵制。

拜登今天（20日）在上任满一周年的记者会上说，目前还不确定会否取消前任总统特朗普对中国商品制订的加征关税。

此前，拜登已立誓将制订应对中国的新战略，但至今尚未公布。拜登政府同时也批评中国政府干预香港选举，令当地民主倒退，以及在新疆实施种族灭绝行动，侵犯维吾尔族民众的人权。

此外，据知情人士上月透露，拜登政府也在考虑对中国芯片制造商中芯国际加大制裁力度，将中芯国际及其子公司及参股公司列入“实体清单”。

尽管如此，中美两国仍是主要贸易伙伴。据中国海关总署本月14日公布的2021年全年贸易统计（按美元计算）显示，出口减去进口的贸易收支为顺差6764亿美元（约9107亿新元）。比上一年增加三成，创历史新高。随着欧美经济从冠病疫情中趋于恢复，中国的电脑及玩具出口增加。