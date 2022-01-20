中国居民年收入榜：上海北京远超其他省份

中国居民2021年收入榜出炉，上海和北京居民人均可支配收入超过7万元（人民币，下同，1万5000元新币），遥遥领先其他省份。

中国新闻网报道，中国国家统计局更新公布了31省份2021年居民人均可支配收入数据。上海居民人均可支配收入达到了78027元，逼近8万元大关，稳居榜首。

北京仅次于上海，居民人均可支配收入也首次突破7万元大关。北京统计局发布的数据显示，2021年，全市居民人均可支配收入75002元，同比增长8.0%。

浙江则排在上海和北京之后，居民人均可支配收入达到57541元，是5万元俱乐部的唯一成员，与北京上海仍有一定差距。

第一经济大省广东和第二经济大省江苏，跟天津、福建同属人均可支配收入4万元俱乐部。江苏2021年人均可支配收入为47498元，天津为47449元，广东为44993元，福建为40659元。

据统计，2021年，全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素后，实际增长8.1%。上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东这8个省份2021年居民人均可支配收入超过了全国水平。

另外从增速来看，中国西部地区居民收入增速更高，比上年增长9.4%。

中国农村收入增长快于城镇居民，去年中国农村居民人均可支配收入18931元，实际增长9.7%；城镇居民人均可支配收入47412元，实际增长7.1%。