中国网信办否认出台互联网企业上市及投融资操作规范

中共中央网信办昨天（19日）否认他们出台互联网企业上市及投融资操作规范。

中国网信网昨晚在微信上说：“经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。”

路透社早前引述知情人士报道，中央网信办已对用户超过一亿或收入超过100亿元人民币（约21亿新元）的网络平台草拟新规定，规定这些平台进行投资或筹资计划前，必须获得网信办的同意。

知情人士透露，一些互联网企业已经出席与新规定有关的简介会，但网信办仍有可能修改草案内容。

另外，去年被中国发展和改革委员会列入黑名单的企业都必须申请审批。

路透引述美国威尔逊律师事务所（WSGR）的合伙人及大中华区业务部的主管合伙人陈炜恒律师，他说若路透社的消息准确，这将对行业产生严重影响，甚至终结大型互联网平台运营商通过投资建立生态系统的时代。

报道称，中国科技巨头如阿里巴巴集团、腾讯控股、美团和字节跳动等，多年来通过收购或投资规模较小的公司而发展壮大，中国监管机构批评这些做法是垄断行为，对他们的用户不公平。

这些公司过去一年受到一系列处罚，包括因未报告过去交易和垄断行为而被罚款。2月15日起，中国还将要求拥有超过100万用户数据的公司在海外上市前进行安全审查。

报道引述一名不愿具名的投资者，若官方进一步制定更严格的监管规定，市场或会因为大企业被制约，为小型独立企业创造更多空间。

