中国卫健委：四因素致出生人口下降 三孩政策短期难有效

中国去年净增人口数量创下近60年来新低，中国国家卫健委官员今天（20日）分析说，育龄妇女规模下降、婚育观念的变化、生育养育教育成本偏高以及冠病疫情影响等多重因素导致中国出生人口下降。

中国国家统计局本月17日发布去年人口数据，去年末中国人口14亿1260万人，比上年末增加48万人，全年出生人口1062万人，人口出生率为7.52‰（即0.752％），死亡人口1014万人，人口自然增长率为0.34‰。

据澎湃新闻报道，国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞今天在发布会上介绍说，中国育龄妇女特别是生育旺盛期育龄妇女规模下降，“十三五”时期20-34岁生育旺盛期妇女年均减少340万，2021年相比2020年减少了473万，这是带动出生人口数量下降的重要因素。

杨金瑞说，年轻人的婚姻观念也发生显著变化，90后、00后作为新的婚育主体，绝大部分成长和工作在城镇，受教育年限更长，就业竞争压力更大，婚育推迟现象十分突出；婚姻推迟增加了女性终身不婚的可能性，进一步抑制了生育水平；同时，育龄妇女的生育意愿也持续走低。

另外，住房、教育、就业等多重因素影响下的生育养育教育成本居高不下，加大了年轻人生育顾虑；疫情也对部分群众婚育安排产生一定影响。

对于推出了三孩政策却没有奏效的质疑，杨金瑞说，三孩生育政策实施时间还不长，配套的积极生育支持措施也在陆续出台中，短期内很难显现出明显效果。

杨金瑞认为，人口再生产与物质再生产不一样，人口再生产的周期长，影响因素多，生育决策的因素很复杂。

他透露，下一步各地各部门将着眼于群众最期盼的生育养育教育等工作，推出系列配套支持措施，出实招、出硬招，进一步推动《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和各项政策措施落地见效。

中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健在发布会上介绍了目前其他面临低生育率挑战的国家和地区所采取的应对措施，主要包括时间支持、经济支持和服务支持三类。

宋健说，各国经济、政治、文化背景不同，政策采取的侧重点不同，效果不一而足，但可以发现，推进性别平等、平衡工作家庭冲突以及促进家庭发展的政策，对生育水平的提升有所助益。