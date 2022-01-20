全港中学最迟24日起暂停面授课堂至农历新年

香港教育局今天（20日）宣布，全港中学最迟下周一（24日）起，暂停面授课。

香港教育局今天中午发布新闻公报宣布，全港中学（包括提供非本地课程的学校）须在下星期一（1月24日）或之前暂停面授课堂及所有校内活动，与目前全港小学、幼稚园及幼稚园暨幼儿中心的安排一样，直至学校农历新年假期。至于提供非正规课程的私立学校（一般称为补习学校）则暂停所有级别的面授课堂至2月7日止。

教育局发言人说，近日疫情转趋严峻，香港出现多宗源头不明的确诊个案，社区已有隐形传播，学校亦接连有确诊或初步确诊个案，师生需要强制检测甚至检疫。教育局在考虑多项因素后，作出上述决定。

发言人还说，由于目前正处于准备应届香港中学文凭考试的关键时刻，中学可在采取严谨防疫措施的情况下，安排中六学生回校进行最多半日必要的学习及评核活动；此安排也适用于提供非本地课程学校的应届公开考试考生级别。至于其他级别，学校应取消或延期在学校举行的考试及其他校园活动。

发言人提到，在暂停面授课堂期间，学校会弹性运用不同的教学模式教学，让学生持续在家学习。校舍须维持开放，照顾因家中乏人照顾而须安排回校的学生。学校会安排教职员当值，处理校务及回答家长查询。

发言人提及，学校应提醒家长采取防疫措施及留意子女的健康情况。学生应避免前往人多拥挤、空气流通欠佳的地方。在暂停面授课堂期间，学校应继续与家长和学生保持沟通，关心学生的学习及情绪需要，及为家长提供可行的协助。学校亦应时刻保持校园环境清洁卫生，并继续严格遵照教育局发出的《学校健康指引》及卫生防护中心的《预防2019冠状病毒病给学校的健康指引》，切实执行各种抗疫措施。”

发言人补充说，教育局今日稍后会向学校发信通知相关详细安排，并呼吁仍未接种疫苗的教职员、家长及学生尽快接种，保护自己和家人，以及为校园和社区筑起更有效的保护屏障。”

教育局会密切留意并配合香港整体防疫抗疫措施的发展，进一步研究学校农历新年假期后的上课安排，预计本月底前公布。

另据香港电台报道，香港教育工作者联会今天发布声明，促请教育局宣布全港学校提早放农历年假，减少师生染疫风险，防止疫情进一步扩散。

教联会在声明中说，早前政府宣布小学、幼稚园及幼儿中心本月中起暂停面授课堂，直至农历新年假期后。这段期间，校舍须维持开放，照顾因家中乏人照顾而须回校的学生，故仍存在不少传播风险。至于中学，目前仍维持面授课堂的安排，惟近日香港疫情不断恶化，社区出现多条隐形传播链，先后有多所中学的师生确诊，情况十分严峻。

为此，教联会促请教育局必须以师生健康为首要考虑，宣布全港学校提早放农历年假，以减少师生染疫的风险，防止疫情进一步扩散。倘若当局落实暂停面授课堂，应尽快公佈有关安排，并给予弹性，让学校能够及早作准备。

另外，民建联议员也致函教育局局长杨润雄，要求全港中学暂停面授课。民建联指出，截至本月19日已有七所中学，逾10名中学生及教职员确诊，并且有校内及跨校扩散迹象，为保障中学师生健康，要求教育局尽快作出决定。

由于中学文凭试将于三个月后开考，目前正值中六学生校内毕业试及备战文凭试的冲刺期，要求教育局容许学校弹性安排中六学生回校考试。

香港呼吸系统专科医生梁子超今天在香港电台节目中也建议，香港教育局因全面停止学校面授课程，否则个案会在学校、家庭及学生社交网络传播，令疫情迅速扩散。