陕西男子称打疫苗就核酸会阳性被罚 警方撤罚致歉

中国陕西省咸阳市一名男子称“打完疫苗不能直接做核酸”被罚，事件引起舆论争议，当地警方于昨晚撤销之前的行政处罚决定，并向当事人道歉。

咸阳市公安局前天（18日）在官方微博通报一起涉疫谣言案，指违法行为人李某某17日在微信群内私自发布“打完疫苗不能直接做核酸，否则就是阳性，核酸后打疫苗不影响，切记切记！！！”的虚假信息，严重影响了疫苗接种工作的正常进行，构成虚构事实扰乱公共秩序。

通报称，彬州警方根据《治安管理处罚法》第二十五条之规定，给予李某某罚款500元（人民币，约106新元）的处罚。

据《新京报》报道，中国国务院联防联控机制综合组此前印发的相关文件中，明确提到“被采样人员采样前48小时不能接种新冠病毒疫苗”。

中国多地疾控中心也曾发布类似提醒，接种冠病疫苗后，需48小时后再进行核酸检测，以减少因接种区域疫苗株核酸片段造成人员检测核酸假阳性结果。

因此，上述处罚事件在网络引起争议，并登上微博热搜榜。很多网民说，疫苗接种点都有提示“接种疫苗后24/48小时不建议做核酸”，这样就“被判造谣，公职权利真是肆无忌惮。”

咸阳公安随后删除这则通报，并于昨晚在官方微博再次发布情况通报说，针对网民关注的李某某涉疫谣言案，郴州市公安局立即启动案件复核机制。经核查，李某某的行为不构成违法，现已撒销对其作出的行政处罚决定。

郴州市公安局已向当事人赔礼道歉、退还罚款，并对相关责任人启动问责程序。