赖清德出访洪都拉斯过境洛杉矶与旧金山

台湾副总统赖清德将以特使身份率团出席洪都拉斯新总统卡斯特罗（Xiomara Castro）本月27日就职典礼，往返行程将过境美国洛杉矶和旧金山。

据中时新闻网报道，台湾总统府今天（20日）公布赖清德的行程安排，1月25日去程将在美国洛杉矶停留一晚，1月27日转赴洪都拉斯访问，返程则订于1月29日经美国旧金山停留一晚，全团预计于1月30日晚间返抵国门。

台湾总统府发言人张惇涵说，副总统赖清德此次率团前往洪都拉斯出席新任总统卡斯特罗的就职典礼，往、返程的过境安排已经确定。特使团将于台湾时间1月25日启程，去程过境洛杉矶，回程经美国旧金山，都将停留一晚。

张惇涵说，驻美代表处及相关驻处在特使团过境美国期间，将安排赖清德与美国政要进行通话或视讯会议，也会与洛杉矶及旧金山的侨界领袖进行视讯互动。但考量全球疫情仍十分严峻，在过境洛杉矶及旧金山期间，所有活动将以线上方式进行。

至于赖清德是否还需接种其他疫苗？张惇涵说，赖清德此次率团过境美国，台湾外交部已就此事与美方专案协调，赖清德无需接种其他疫苗，可顺利过境执行公务。

张惇涵说，拜登政府上任以来，一再以具体行动展现对台湾的坚定支持，这次的过境，美方也依据一贯的“安全、舒适、便利、尊严”原则，为特使团提供高规格礼遇及接待。相信双方将可以继续在现有良好基础上，稳健深化全方位的台美关系。