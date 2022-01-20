中国工信部：芯片需求持续增长供应仍紧张

芯片和汽车生产在近几个月有所恢复，但中国工信部发言人罗俊杰认为，全球集成电路供应链稳定性依然面临着严峻的挑战，未来较长一段时期内，芯片供应将依然处于紧张状态。

澎湃新闻报道，国务院新闻办今天（20日）举行的2021年工业和信息化发展情况新闻发布会上，有记者提问称，数据显示芯片和汽车生产在近几个月有所恢复，是否意味着芯片短缺问题即将解决。

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰回复时说，去年全球集成电路制造产能持续紧张，各行各业都陆续面临着“缺芯”的问题，对全球产业发展业绩造成了较大的影响。其中特别是汽车产业受到的冲击最大，国内许多家车企因此出现了减产或短期的停产问题。

他说，主要原因是芯片的需求在持续增长，全球疫情蔓延、还有一些个别国家对他国企业进行“无理的制裁和打压”等综合因素，对全球半导体供应链造成了严重冲击。

罗俊杰说，随着市场调节机制逐步发挥作用，以及在各级政府、汽车企业、芯片企业的共同努力下，汽车领域的芯片“缺芯”问题正在逐步缓解。但是也要看到，全球集成电路供应链稳定性依然面临着严峻的挑战，未来较长一段时期内，芯片供应将依然处于紧张状态。

罗俊杰表示，针对汽车“缺芯”的问题，工信部也一直密切关注并积极应对。下一步，工信部也将与有关国家和地区加强沟通合作，鼓励国内外的骨干企业统筹加大投资力度，推动提升芯片全产业链供应能力。