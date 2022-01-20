山东男子打工寻子染疫 公安厅促加速核查

北京市昨天（19日）冠病疫情防控记者会上通报在朝阳区发现的一名无症状感染者，其流调结果显示，他为寻找走失的长子，从山东到北京多地打工，结果竟染上冠病。有网民因此称他为“流调中最辛苦的中国人”。山东公安厅督促威海市加速核查该事件。

综合观察者网、中国新闻周刊等媒体报道，据朝阳区副区长杨蓓蓓在冠病疫情防控记者会上介绍，该名无症状感染者住在朝阳区平房乡石各庄村558号，主要从事装修材料搬运工作。该无症状感染者从本月1日至1月18日的18天内，其工作范围涉及东城、西城、朝阳、海淀、顺义等多区，辗转了20多个不同的地点打零工，有多天是在凌晨工作。

据报道，岳某生于1978年，原本在山东威海捕鱼船做船员。2020年8月12日，他的大儿子在荣成市东山镇东山汽车站候车厅走失。儿子走失后，岳某到当地派出所报警，威海市公安局和荣成市公安局互相推诿，不定位手机，不调监控，过了三个月才立案。

后来因儿子曾在北京做过帮厨，岳某就到北京寻找儿子。此前，为了找儿子，他已去过山东、河南、河北、天津等多地。每到一地，在寻找儿子的同时，他都会打零工维持生活。

岳某说，他从去年春天到北京打零工，到了去年9月1日回到威海出海捕鱼，到了11月休渔期再回北京打零工。后来只待了15天，因为妈妈胳膊摔断，爸爸瘫痪，就回老家河南照顾两老半个月，再回北京。

岳某称，在北京这些天，他主要通过一些接零工的微信群联系装修包工老板，接到的工作都是扛沙袋、扛水泥或者是把建筑垃圾搬运到指定垃圾站。由于北京市区白天限制工程车辆通行，他就在凌晨出发，通常做完工天就亮了。为节省开支，他住在石各庄一个10平方米左右的房间里，每月租金700元人民币（下同，约148新元）。

岳某河南老家的村长透露，岳某家庭条件“比较一般”。在他老家，岳某的父亲瘫痪在床，母亲最近也摔断了胳膊；他的妻子和小儿子目前都在山东威海，妻子收入微薄，小儿子还在上初中。因此他的生活压力较大。

岳某的妻子说，丈夫外出找孩子，她就在威海照顾小儿子，她平时主要工作是给人晒海带，一天能赚100元人民币。

据澎湃新闻报道，今早有名为“寻找岳跃仝”的微博用户连发两条信息。该用户自称是岳跃仝的父亲和弟弟，并称在寻子消息扩散后收到了很多市民的爱心钱，他们希望大家不要再向他们转账，帮忙寻子岳跃仝即可。

据中国新闻周刊报道，岳某称，在北京这段时间找不到儿子，疫情也紧张，就想回去。他17日下午做了核酸检测，18日早晨坐火车从北京前往威海，车还未开动就被拦下，北京疾控中心发现他的核酸检测结果有异常，于是转到地坛医院隔离治疗。他过去两天进行血检、尿检、核酸检测都呈阳性。

岳某今天接受健康时报访问时说，今天核酸检测已呈阴性，目前还需隔离，只要隔离一结束，他就回家，然后骑着去年春节买的三轮摩托车继续找儿子。

另据法制日报微信公众号报道，目前威海市公安局正在对此事开展核实处置，核实处置结果将通过官方发布。山东省公安厅高度关注此事，正督促威海市局加快核查。