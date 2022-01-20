台F16-V战机殉职飞行员家属请政府照顾“无缘媳妇”

台湾空军F-16V型战机殉职飞行官陈奕预计今年与女友结婚，两人如今却阴阳相隔。陈奕家属在南投县县长林明溱今天（20日）到访慰问时，希望他能帮助在教育界服务的“无缘媳妇”未来的保障。

综合东森新闻云和中央社报道，虽然台军方目前还在打捞陈奕遗体、后事尚未办完，但痛失独子的陈奕父亲陈钟贵不但没为自家多做要求，反而急切拜托南投县县长林明溱关心已与亡子论及婚嫁的女友，协助这名担任代课老师的“无缘媳妇”走出悲痛、继续发挥所长。

林明溱今早偕国民党立委许淑华一起前往名间乡东湖村的陈奕老家探望，除致赠6万元新台币（约）慰问金给陈钟贵，也关心陈奕后事及未来景况。陈钟贵说，陈奕是他唯一的儿子，目前后事及公祭均由军方处理，家属近日多在嘉义空军基地忙碌。

林明溱指着客厅茶几上陈奕和友人的合照询问：“今年才28岁、这么年轻就先走了，实在让人不舍。”陈钟贵也指着照片说，陈奕身边笑容甜甜的女孩就是他“无缘的媳妇”，两人已论及婚嫁，出身水里乡的女方在学校担任代课老师、为照顾单亲的母亲而留在家乡工作，因此特别拜托县长多关心协助。

林明溱说，南投子弟陈奕是优秀的空军飞官，这次训练遭遇意外失事发生原因虽仍需调查，但他一定要为所有台军弟兄发声，呼吁中央重视战机等保台卫民的军事重要设备。

许淑华也说，陈爸爸没先为自家发声，反而关切“无缘媳妇”，如此重感情的反应令人动容，更希望中央政府未来不要在发生类似难以弥补的憾事之后，只能用“从优从宽从速”核发抚恤金来善后，而是要从飞机设备的采购，及人员训练等各方面真正落实加强。