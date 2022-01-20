张作霖“大帅币”交通卡被骂翻 沈阳文旅局道歉

中国辽宁省沈阳市推出张作霖“大帅币”交通卡，引爆舆论质疑，沈阳市文旅局紧急道歉灭火，并将沈阳市文博中心主要负责人和张氏帅府博物馆相关负责人停职。

据中新网报道，“大帅币”文创交通卡首发仪式昨天（19日）在辽宁沈阳张氏帅府东院举行，交通卡由沈阳盛京通有限公司和张氏帅府博物馆联合推出。

沈阳市文博中心昨天在官方微博发文称，“沈阳盛京通公司推出张作霖‘大帅币’交通卡，可以在全国三百多个城市的地铁和公交车上通用。收藏使用两不误哦！来一个吗？”

消息发布后，网友一片哗然，沈阳市文博中心官微昨天也将这一微博删除。有网友在微博发文质疑说，“难道忘了李大钊是谁杀的么？”“党史白学了”；也有很多网友直呼寓意不好，指出张作霖“就是搭火车被日本人炸死的，还发行交通卡诅咒乘客？”

还有网友批评，这简直是黑色幽默，不伦不类，“属于文创领域的泥石流”。

巨大舆论压力之下，沈阳市文化旅游和广播电视局官方微博昨晚发布声明称，张氏帅府博物馆在交通卡文创产品设计中策划不当，上级主管单位沈阳市文博中心把关不严，该产品虽尚未公开发行发售，但造成不良社会影响，向公众诚挚道歉。

声明还说，给予沈阳市文博中心主要负责人和张氏帅府博物馆相关负责人停职，并将按照相关规定进一步处理。

张作霖是民国时期著名奉系军阀，因曾出任陆海军大元帅，常被称为“张大帅”，1928年6月4日，张作霖乘坐的火车在皇姑屯被日本关东军预埋的炸药炸毁，张作霖身受重伤，回到奉天（今沈阳市）后身亡。其子张学良接掌东北军政，被称为张少帅。