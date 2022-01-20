港府专家顾问支持灭仓鼠收死亡恐吓电邮

香港政府专家顾问许树昌因力挺港府灭仓鼠行动，收到死亡恐吓电邮。

据网媒“香港01”报道，香港铜锣湾宠物店有仓鼠被验出冠病病毒后，港府前天下令对全港宠物店2000多只仓鼠实施人道毁灭。另外，当局也呼吁去年12月22日在香港任何地方购买仓鼠的市民，将仓鼠交予渔农自然护理署人道毁灭。

截至昨天（19日），渔护署扑杀共1213只小动物，到当天下午5时也接收了60多只市民交出的仓鼠，所有仓鼠均未进行2019冠状病毒病病毒测试，暂时未被杀。渔护署也预计，本周内将把全港35家可售卖仓鼠的宠物店内的仓鼠作人道毁灭。

港府做法引起社会批评，香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌昨天在电台节目中说，当局事前就人道毁灭决定展开视像会议，他也认同有关做法，从“公共卫生角度都要杀”。

被问到是否有需要扑杀仓内全数小动物，许树昌直言“公共卫生角度唔会同你逐只数（公共卫生角度不会跟你逐只计算）”，并认为不能为仓鼠逐一检测，“嘥咗试剂，人都唔够用（浪费测试剂，也没有足够人力）”。

许树昌今天（20日）透露，收到恐吓电邮，电邮以“希望你早日过身，等收报应（希望你早日去世，等收报应）”为题，发电邮者批评他支持当局“不人道、反智”的决定，称其“冇权主宰生命（没有主宰生命的权力）”，并质问他“你觉得杀哂啲动物对病毒有咩用？（杀光所有动物对病毒有什么用？）”

许树昌称，他过去两年也不时收到类似恐吓电邮，不打算就事件报警，并认为市民不时将抗疫议题联系到政府专家顾问，“市民在海外返唔到香港都入政府专家顾问数（市民在海外回不了香港也向政府专家顾问究责）”。