香港公务员2月中起不打疫苗工作处所门卡失效

港府通过内部电邮通知公务员，下月16日起，所有政府雇员均须接种至少一剂疫苗，方获准进入政府大楼及工作处所，否则门卡将失效。

香港01报道，港府将从下月16日起在所有政府办公处所推行疫苗气泡，届时只有已接种疫苗者才能进入政府建筑物。陆续有公务员通过内部电邮接到相关细节，不接种疫苗的公务员，工作处所门卡将失效，无法上班会被视为“缺勤”，面临纪律处分。只有孕妇或具有效医生证明的公务员可或豁免。

香港01取得公务员事务局发出的指示，了解到公务员事务局要求政府雇员须向所属部门交代接种疫苗情况，包括已接种剂数。如有医生证明不适宜打针者，须交代证明的有效期。

报道指出，目前全港政府雇员近18万人，首针接种比率达98%。这意味着受影响人数不会多于4,000人，政府为鼓励雇员接种疫苗，已多次收紧措施，包括本月3日起未打针雇员须每三天做一次核酸检测，没医生证明不宜接种者更须自费检测。

2月16日之后，三日一检的选择也将不被接受。有公务员透露，政府要求未打针的公务员被要求下月15日交出门卡，若强行进入可被刑事检控。

香港公务员工会联合会总干事梁筹庭受访时说，交回门卡或属正常做法，以便部门更新门卡以识别同事是否符合要求。他说，相关指示只是发送给部门主管，再由各部门下达，所以实施情况因部门而异。

报道也称，部门主管也被提醒，没责任在措施落实后，向拒绝打针的员工批出假期。政府在内部电邮中指出，已给予雇员足够时间打针。