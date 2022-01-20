江苏酒店开设“虎景房”被叫停

中国江苏南通一动物园酒店被指将一个房间装修成老虎观赏房，网络流传视频显示，房间内透过一面玻璃可以看到老虎来回走动，该房间的设计引发热议。今日（20日）有媒体称，南通市文旅局已经暂停该项目的宣传和营业。

根据网络流传视频，江苏南通一家酒店的“虎景房”和老虎活动的区域仅仅相隔一层玻璃，该设计是否存在虐待动物，以及房间的安全性等问题引起网民讨论。

北京青年报报道，开设“虎景房”的酒店位于南通森林野生动物园内，名为森迪部落树屋酒店。

据公开信息，该酒店在2021年4月30日开放，其负责人在开业时称：“这是第一家可以和猛兽共眠的酒店。”酒店区东面是长颈鹿、斑马客房，西面是狮子、老虎客房。

南通市崇川区文旅局工作人员称，动物园动物方面手续齐全。

然而报道指出，南通市自然资源和规划局工作人员20日下午告诉记者，该局没有开设“虎景房”的这项审批事项。视频中的这家酒店去年还曾因小熊猫可以进入游客房间一事，被当局责令整改。

工作人员指出，该局对动物园的安全保障措施是否到位，是否存在虐待动物等行为有监督职责，会对“虎景房”一事进一步了解，并提醒酒店确保安全，不可虐待动物。

20日下午，南通市文旅局工作人员表示，目前已经暂停该项目的宣传和营业。