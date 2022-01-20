下午察：流调中的人间艰辛

“这里是北京。一边岁月静好，一边生活艰难。一边是白天，一边是黑夜。”

看到北京市近期公布的两份冠病病例流行病学调查（简称“流调”）报告后，有网民感慨。

这两份对比鲜明的流调中，一个是海淀区的年轻女子，逛高级商场、买奢侈品、滑雪；另一个是在北京打工的中年搬运工，连续十几天无休，凌晨5点还在搬货。

疫情流调报告，再次真实直接揭示了中国社会的参差。

精致生活样本

北京市本月15日报告新增一例本土冠病确诊病例，为一名住所与工作单位都在海淀区的年轻女子。流调轨迹显示，她频繁出入各种高档消费场所。

今年1月1日，该女子曾在全聚德用餐、到GREY BOX喝咖啡，并到Ole’超市购物；1月2日，她又分别到SKP购物中心、Dior专卖店购物，傍晚还去听了一场脱口秀。此外，她还在1月8日去昌平的滑雪场游玩。

流调报告显示，确诊女子1月2日曾到SKP中心、Dior专卖店等处购物。图为SKP中心，它是北京最高级的商场之一。（互联网）

流调报告出炉后，不少人对这名女子的生活状态羡慕不已。

有网民评论说，SKP是北京最高级的购物商场之一，Dior是国际知名奢侈品牌，GREY BOX和Ole’也分别是精品咖啡店和精品超市，再加上滑雪和听脱口秀，这名姑娘的生活真正称得上是精致生活。

“流调中最辛苦的中国人”

与上述病例形成强烈反差的是，北京市朝阳区本月18日报告的一例无症状感染者的生活轨迹。

该感染者是一名中年男子，从事装修材料搬运工作。流调报告显示，从本月1日至18日，他的工作范围涉及东城、西城、朝阳、海淀、顺义等多区，辗转20多个不同地点打零工，扛沙袋、扛水泥、搬建筑垃圾……其中大多在夜间工作，有时甚至到凌晨5点，最后因为核酸检测阳性，在返乡的火车上被拦下。

据《中国新闻周刊》报道，这名男子原本在山东威海捕鱼船做船员，2019年8月，他的大儿子在威海荣成市的家附近走失，因儿子曾在北京做过帮厨，他就到北京寻找。

“打工寻子”男子原本在山东威海捕鱼船做船员，因大儿子2019年走失，从此踏上边寻子边打工之路。图为该男子的寻子启事。（互联网）

为节省开支，男子住在一个10平方米左右的房间，每月租金700元（人民币，约148新元）。

在此之前，为了找儿子，他已经去过山东、河南、河北、天津等多地。每到一地，在寻找儿子的同时，他都会打零工维持生活。

该男子说，儿子走失后，他曾到派出所报警，但当地警方相互推诿，不定位手机，不调监控，过了三个月才立案。他只好离开家乡，边打零工，边四处寻找。而在河南老家，他还有瘫痪在床的父亲和摔断了胳膊的母亲。

这名男子的工作之苦、家境之难，让很多网民唏嘘，他被称为“流调中最辛苦的中国人”。

对于该男子反映的儿子走失一事，山东省公安厅今天（20日）回应称，高度关注此事，正督促威海市局加快核查。

流调报告与隐私问题

流行病学调查，是中国在疫情应对中的一项基本工作，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等开展。

据中国疾病预防控制中心网站，流调的目的，是通过确定感染者过去一段时间去过的地方、接触过的人、做过的事情，为描绘病毒传播链、判定密切接触者、采取隔离措施及划定消毒范围提供依据。

尽管官方一直强调流调会保护个人隐私，报告中也通常隐去确诊者真实姓名等信息，但网民的“人肉搜索”造成的隐私泄露，以及网络谣言的传播，还是给一些当事人带来麻烦。

成都市2020年12月曾公布一例确诊病例活动轨迹，因该女子去过多家酒吧和夜店，其姓名、照片、身份证号、家庭住址都被人搜索出来并公之于众，引来一些网民对其私生活的指点甚至谩骂。

去年8月，武汉一名男子确诊后，流调显示他两天里的行动轨迹跨越武汉三镇，网上随后传他“先在前女友处留宿，又与现女友一起逛街”、“脚踏两只船”，虽然一名涉事女子出面辟谣，但质疑和谩骂并未停息。

去年8月武汉一名男子确诊后被谣传“脚踏两只船”，一名涉事女子在微博上辟谣。（微博）

去年11月，上海通报的三起病例中，被曝出有英国药企葛兰素史克（GSK）员工，网上随即传出“医疗机构接受医药代表请客，全部需要隔离”的消息，官方不得不紧急辟谣。

对于流调带来的隐私泄露问题，光明网曾在一篇时评中提醒，不能为了防控疫情，就牺牲民众的个人信息安全。

文章认为，疫情考验的不仅仅是社会的疾控能力、管理能力，还有社会的宽容、公共部门的体贴以及民众的文明自觉。

湖南新闻综合门户网站“红网”本月17日的评论也指出，隐私保护与疫情防控并非不可兼得，让流调信息公开的流程和方式合理化、安全化、科学化，才能避免流调报告成为窥探公民隐私的窗口。

流调反映各地风土民情

目前，在新的局部疫情发生后，公布详尽的流调报告仍然是中国各地的标准做法。对于好奇心强的网民而言，研究流调报告里的故事，也成了很多人茶余饭后的谈资。

这些流调报告，从一定程度上反映出中国各地的风土民情。

去年5月，沈阳一名确诊者的流调报告显示，他每天都下馆子吃饭，因此被网民封为“沈阳美食家”。这名大爷连续三天吃了“鸡架”（鸡骨架），也让“沈阳鸡架”在微博冲上热搜。

“沈阳鸡架”去年5月因为一名沈阳大爷的流调报告在微博冲上了热搜。（互联网）

去年7月，江苏省扬州市的棋牌室成为疫情暴发地，很多病例的流调报告显示，打麻将是当地人日常生活中颇受欢迎的娱乐活动。

上文提到的去年11月上海报告的三起病例，则引起文史爱好者注意。流调轨迹显示，这三位确诊的姑娘在苏州走了一条冷门的“寻宋之旅”路线，被网民称为“苏州文旅硬广告”。

沈阳的鸡架、成都的酒吧夜店、扬州的麻将馆、苏州的文化景点......流调报告充分展现了中国各地民众生活的丰富多彩。不过，流调轨迹体现的绝不仅是生活的美好，还有更多是普通劳动者的艰辛。

辛苦谋生的人，远不止那名在北京“打工寻子”的男子。

前年12月，北京市顺义区报告的一名确诊者，白天在贸易公司工作，下班后又到快递公司兼职开叉车，还要陪生病的妻子复诊；去年11月江苏省徐州市的一名确诊者，连续三天从早到晚在游乐场调试设备，几乎每顿都吃一样的麦当劳快餐；今年1月4日，杭州市公布了两名病例的流调轨迹，这对货车司机夫妇接连几天都在车上过夜，吃饭也只是简单的烧饼和面条。

以上这些流掉报告中，每个人都是在为生计拼命奔波。

胡锡进：推进社会公平任重道远

对于“打工寻子”男子的流调报告，《环球时报》前总编辑胡锡进今天发微博评论说，流调记录了每一位感染者最真实的生活轨迹，让人们看到了世间人生的百态，所以总能引起公众的巨大兴趣。在这当中同情弱者、唏嘘艰辛是舆论最突出的反响。舆论场不时有戳中人们泪点的底层困境曝光出来，说明扶贫帮困、推进社会公平仍任重道远。

胡锡进呼吁，全社会多想一想怎样帮助弱势者，让他们的艰辛付出多得到一些回报，让社会的底部不断抬升，让底层民众过得更安全也更有尊严。

揭示社会真相不是疫情流调的目的，但它的确成为了一扇可以真实、直观地看到中国社会人间百态的窗口。一场疫情结束后，不再有流调报告，但流调报告里折射的贫富差距和人间辛酸一直都在，而这些问题在长远上可能比抗疫更迫切。