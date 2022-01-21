中国使馆批法议会通过涉疆决议

中国驻法国大使馆昨天（20日）批评法国国民议会通过涉疆决议，并指有关议案可能严重损害中法关系。

使馆发言人在官网上指有关决议蓄意污蔑抹黑中国，粗暴干涉中国内政，“我们对此表示坚决反对和强烈谴责。”

发言人说：“中方就此议题多次并在多层级同法方进行过强有力的对话，向其明确和严肃地指出，涉疆问题的实质不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、去极端化、反分裂问题，事关中国主权、领土完整和国家安全。所谓新疆‘种族灭绝’等论调完全是基于对中国的偏见和敌视而编造出来的弥天大谎，其目的根本不是为了保护人权，而是为了打压遏制中国，破坏新疆民族团结和稳定发展。”

使馆也说：“我们对有关议案可能严重损害中法关系，以及法国在中国人民心目中的信誉和形象表达了强烈担忧。法方对有关议案的荒谬性和危害性是清楚的。我们希望其表里如一，以实际行动维护中法关系健康发展。”

综合路透社和法新社报道，这项由反对党法国社会党提出的无约束性决议，在执政党和几个反对党的支持下，昨天在国民议会上获得通过。决议指中国犯下针对维吾尔族人的危害人类和种族灭绝罪，要求法国政府对此谴责中国，并通过外交政策措施制止这一情况。

决议呼吁法国政府在国际社会及对华外交政策方面采取必要措施，保护在新疆的少数民族。