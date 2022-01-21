东吴证券称与任泽平只是编外合作

对于与经济学家任泽平的劳务关系问题，中国证券公司东吴证券称，任泽平只是公司特聘的经济学家，并非在编从业人员。

东吴证券发言人昨（20日）晚称，任泽平是公司的特聘首席经济学家，但不属于证券从业人员，属于“编外合作”，因此公司没有在中国证券业协会上登记备案为东吴证券分析师。

发言人说，任泽平的主要工作是为东吴证券提供服务和内容，包括在研究所举办的策略会上发表演讲、参与研究所组织的机构交流等方面，东吴研究所也会进行合规审查。在这之外，任泽平以独立学者身份发表的观点不代表所服务机构的立场。

任泽平本月10日抛出“印钱生娃”论，引发舆论争议，后来微博和微信两大社交平台上都被禁言，其受争议的报告以及后续的回应文章也都被删除。

任泽平去年3月22日曾发布视频宣布加盟东吴证券，并出任首席经济学家。东吴证券的微信公众号中，任泽平的头衔也为特邀首席经济学家。

不过《每日经济新闻》昨天发布的一篇报道中指出，中国证券业协会从业人员平台信息显示，任泽平目前无从业编号，也无在东吴证券任职记录。任泽平自2017年12月13日从方正证券离职注销后，再未更新执业信息。而依据《证券业从业人员资格管理办法》，取得执业证书的从业人员变更聘用机构的，新聘用机构应当在上述情形发生后十日内向协会报告，由协会变更该人员执业注册登记。