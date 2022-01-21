美司法部撤销对MIT华裔学者陈刚指控

美国司法部当地时间1月20日宣布，撤销对涉嫌隐瞒与中国政府关系的麻省理工学院（MIT）华裔教授陈刚的指控。

据法新社报道，马萨诸塞州联邦检察官罗林斯（Rachael Rollins）说，当局根据政府就案件提供的最新资料，经过仔细评估后，得出无法在审讯达成举证责任的结论，因此以法律利益为前提下，决定撤销对陈刚的指控。

知情人士此前透露，波士顿检察官最近几周决定建议撤销此案，并已向司法部发出撤诉书，案子预计将在几周内撤诉。

58岁的陈刚是在中国出生的机械工程和纳米技术专家，2000年入籍美国。

他被指在申请美国能源部拨款时，未申报在中国的工作和所获奖励而被起诉。面对的指控包括，没有披露担任中国政府的“海外专家”，以及深圳南方科技大学顾问委员会成员的身份。

陈刚去年1月在美国的“中国倡议”行动中被捕，并面对刑事指控。该计划在2018年由美国特朗普政府发起，主要针对将敏感技术交给美籍中国研究学者。

上个月，被控隐瞒参加中国政府“千人计划”的哈佛大学原化学和生化系主任、知名纳米专家利伯被裁定罪名成立。

不过，被控隐瞒与中国政府关系的田纳西大学华裔教授、纳米技术专家胡安明去年被判无罪，另六名研究员案子也撤销。