AIT前主席将在美国加州迎接赖清德

美国国务院当地时间20日称，美国在台协会（AIT）前主席莫健（James Moriarty）将在加利福尼亚州迎接台湾副总统赖清德。

综合路透社、台湾《联合报》和中时新闻网等媒体报道，美国国务院不具名发言人通过电邮回应媒体询问时说，赖清德出访行程是“私人的”，并且符合美国的一个中国政策。代表华盛顿与台湾保持非官方关系的AIT前主席莫健将在加州迎接赖清德。

该发言人说，美国不时提供台湾政府代表过境美国的便利，是出于对乘客的安全、舒适、便利与尊严的考量，且符合美国的一个中国政策。赖清德访团会采取所有必要步骤，确保安全过境，包括在美期间仅举行视讯会议。

对于赖清德接种台湾自产高端疫苗，如何入境美国，以及入境后会否拜会美政府官员等问题，美国国务院均未正面答复。

台湾总统府昨天公布副总统赖清德出访洪都拉斯的行程安排，赖清德将以特使身份率团出席洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）本月27日的就职典礼。赖清德团队将在本月25日启程，之后在美国洛杉矶停留一晚，27日转赴洪都拉斯访问，返程则订于本月29日经美国旧金山停留一晚。

总统府发言人张惇涵昨天说，驻美代表处及相关驻处将在台湾特使团过境美国期间，安排赖清德与美国政要进行通话或视讯会议，也会和洛杉矶及旧金山的侨界领袖进行视讯互动。但考量全球疫情仍十分严峻，在过境洛杉矶及旧金山期间，所有活动将以线上方式进行。

中国大陆国台办发言人朱凤莲昨天在例行记者会上回应赖清德过境美国提问时说，民进党当局借所谓“过境”美国图谋美台官方接触、寻机进行谋“独”操弄，是其“倚美谋独”的一贯伎俩。无论以什么名目、玩什么花招，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的事实。

她还说：“我们坚决反对美国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不向“台独”势力发出错误信号。挺台谋“独”只会进一步损害台海和平稳定，只会招致玩火自焚的后果。”