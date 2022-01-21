学者：中国仍处人口红利机会窗口期

中国学者称，中国目前仍然处在人口红利的机会窗口期，但是这个窗口期即将关闭。

据央视网报道，中国国家卫健委昨天（20日）举行例行新闻发布会，介绍实施三孩生育政策和配套支持措施情况。

中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健在发布会上说，人口红利和人口年龄结构的变化密切相关，人口的年龄结构可以分为三块，中间一块是劳动年龄人口，另外是少儿人口，还有老年人口。

宋健介绍，在人口结构转变过程中，一方面生育率下降，使得少儿人口的比例大幅度下降，同时老年人口比例原来还没有那么高，就造成了中间劳动年龄人口的占比特别高的局面，这个局面叫做人口红利机会窗口期。

宋健认为，中国目前仍然处在人口红利的机会窗口期，但是这个窗口期即将关闭，所以未来要把结构红利转为更长久的质量红利，要充分挖掘人口中的老年人口、女性人口，要把人口红利中的老年红利和性别红利充分实现出来。

据中国最新人口普查数据显示，2020年，中国总人口达到14.12亿人，从性别结构看，男性占 51.24%，女性48.76%，男女性别比为 105.07，与 2010 年基本持平，略有降低，性别结构持续改善。

从年龄结构来看，0-14 岁占 17.95%，15-64岁占 68.55%，65岁及以上人口占13.50%。与 2010 年相比，0-14 岁比重上升1.35个百分点，可见，中国少儿人口比重回升。但与此同时，人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。