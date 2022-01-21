港公务员拒打针禁上班 持续缺勤可被革职

香港公务员事务局局长聂德权今天（21日）说，香港公务员2月16日起若未接种疫苗，将被禁止回返工作场所，如果持续缺勤可被革职。

香港教育局副局长蔡若莲今天也说，疫苗气泡将于2月24日起推行，教师若没有健康证明、也未接种疫苗，将不准进入校园。

聂德权和蔡若莲今天在香港电台节目受访时，作如上表述。

聂德权说，公务员“疫苗气泡”的安排是保障员工及市民的安全，以维持提供公共服务，港府在去年12月中已公布相关政策，相信有足够时间让员工接种疫苗。港府将从2月16日起要求所有政府雇员接种疫苗，否则被禁止回返工作场所。

聂德权透露，目前已有98%公务员接种疫苗，约1%因医疗原因未能打针，余下约2000名公务员仍未接种疫苗，倘若届时仍未接种，这些公务员将无法进入办公地点，会被视为缺勤。若缺勤情况持续，这些公务员将按纪律程序处理，最严重可被革职。

对于有专家建议公务员在家工作，聂德权说，政府已经按部门情况安排在家工作，但没有硬性指引，并称大部分员工已经接种疫苗，保护程度较以往高，也会尽量以视像会议代替实体会议，减少群众聚集。

蔡若莲说，本月已至少有95%教职员接种第一针疫苗，措施生效后，没有健康证明、也未打针的教师不可进入校园，会被视为无理缺勤，学校也不会批出员工假期。如未经许可强行进入校园，这些老师将面对纪律处分或承受法律后果。如有医生证明的人士可获豁免，但需要每三日进行一次检测。

至于到访者如家长也要接种疫苗，蔡若莲强调，是为了保护学生健康，让学校减少传播风险，希望家长可以谅解。

香港疫苗气泡将于2月24日起涵盖各级学校，幼稚园、中小学、补习学校员工、提供服务人士和到访者须出示至少接种第一剂冠病疫苗记录才可进入学校。

香港教育局昨天（20日）已宣布全港中学须在下周一（24日）或之前暂停面授课堂及所有校内活动，直至学校农历新年假期。