台专家：两成台湾人没打疫苗 难与病毒共存

台湾奥密克戎本土疫情延烧，传染病专家指出，有两成民众没有接种过疫苗，这种情况下难以与病毒共存。

据联合新闻网报道，台湾桃园机场群聚衍生的社区病例已超百例，卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组召集人李秉颖昨天（20日）在广播节目中说，目前奥密克戎病毒感染虽不如去年5月严重，但最怕扩及社区造成医疗量能崩溃。

李秉颖说，现在确诊个案大多都是防疫第一线人员，如机场工作人员、德士司机、医护人员，这些人皆曾接种过疫苗，因此多是轻症。但他警告，仍有两成人口没打疫苗，若受到感染，可能导致重症及死亡造成医疗崩溃，“目前准备很多专责病房，就怕这种状况发生”。

李秉颖说，只要台湾有20%的人口没打疫苗，就无法放心与病毒共存。虽然民众抢打第三剂加强针，但现阶段政府更应该思考如何提升疫苗基础剂的接种率。

李秉颖认为，防范奥密克戎的重点是提高基础剂接种率，他建议政府找到民众不打疫苗的原因，以提高接种意愿。

另外，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天（20日）也说，若在没计划前提下要与疫共存，就是不负责任，也会引发医疗极大负担。

陈时中说，任何政策都要缜密规划，并且衡量得失，指挥中心目前还是朝着清零的方向努力。

台湾疫情指挥中心昨天公布新增13例本土病例，除了北部外，南部的高雄市也出现三例确诊。对于是否考虑将防疫级别升到三级，台行政院长苏贞昌说，虽然有确诊个案，但都还有轨迹可循，“目前没有升级计划”。