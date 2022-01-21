香港一幢住有2500人大厦暴发疫情 已围封强检

香港葵涌村逸葵楼昨天（20日）疫情大暴发，已有16人染疫。由于香港检疫设施没有条件隔离大厦内2500名居民，也无力安排家居隔离，只得从今天（21日）起将大厦围封强检。

综合《明报》与网媒香港01的报道，逸葵楼从今天起将实施“限制与检测公告”三日，即大厦围封强检，每日要求所有居民接受检测，获阴性结果才可离开大厦。

目前逸葵楼的病例遍及11层的12个单位，16个感染者当中有一名保安以及15位居民。第一名被确诊的是名79岁男居民，基因排序显示为奥密克戎（BA.2），和之前确诊的一名巴基斯坦女子所携带毒株相同。

该巴基斯坦女子来自检疫酒店交叉感染群，她将病毒传染给丈夫后，后者上周四（13日）曾到逸葵楼垃圾房收集物件，香港个案追踪办公室相信，这是引发逸葵楼疫情的源头。

香港政府专家顾问、港大微生物学系教授袁国勇形容，逸葵楼发生“非常大的超级传播”，他呼吁居民尽量不要外出，否则疫情会扩至全港社区。

袁国勇坦言，香港现在已经没有足够多的检疫中心，大厦有2500名居民，因涉及送饭等事项，政府也没有能力安排居家隔离。

袁国勇研判，大厦暂无须撤离居民，但会要求居民每晚检测，翌日有阴性结果才可外出上班或购物。袁国勇相信，随着奥密克戎疫情越来越严重，港府未来数日会加紧增加隔离设施。

香港昨天新增14起确诊病例以及20多起初步阳性病例，袁国勇说，相信政府会大量增加追踪中心的人力，以进行多层接触者追踪，但如果追踪的速度仍然赶不上疫情发展速度，“要考虑其他可能性”。