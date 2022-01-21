冼国林称自己比林郑更接地气

将参选香港特首的商人冼国林认为，自己比现任特首林郑月娥更接地气。

冼国林前天（19日）宣布参选香港特首，在网媒“香港01”今天播出的专访中谈及自己有何处胜于林郑月娥时，他作上述回应。

冼国林说，林郑月娥与他一样是草根阶层出生，但比自己学习厉害，考试成绩很好。而他是一个很顽皮的小孩，四处玩，结果中学读书只有三科及格，要做送货工人、散工等过日子。

冼国林说：“我走的路跟她不一样，艰辛很多，涉猎社会基层面较她多，我也曾住过劏房，社会人生经历要比她丰富，有助于我将来施政能更贴合市民的诉求。”

对于外界指林郑月娥的施政造成社会撕裂，冼国林认为，林郑的施政不是社会撕裂的最大元凶，责任不在她一人，但政府施政明显有失误。

他称，林郑“空有做大事的心，但执行上来配合不到，或司局长不是理想人才，自然无效果”。冼国林以反修例运动为例，质疑林郑急于求成、坚持己见，“择善固执是应该，但如果影响太大，是否要修改一下？林郑自信心比较强，可能下属发挥不到。”

冼国林曾在反修例运动期间拍片拍片林郑月娥是“天真娥”。他认为，林郑不应禁止市民批评司法机构及法官，他至今仍坚持此看法，并强调法官要接受公众监察及批评。

冼国林说：“我话佢天真，係因为特首觉得法官已宣誓，就一定会遵守誓言，呢个真係天真（我说她天真，是因为特首觉得法官已宣誓，就一定会遵守誓言，这个真的是天真）。”