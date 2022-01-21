美外交官据报建议立陶宛更改台湾代表处名称

知情人士透露，有美国外交官向立陶宛政府建议更换“驻立陶宛台湾代表处”的名称，以缓和立陶宛和中国大陆紧张的双边关系。

据英国《金融时报》引述知情人士报道，美国外交官员建议立陶宛政府更名，因为他们认为“驻立陶宛台湾代表处”名称打开了中国大陆胁迫的大门，且有可能影响立陶宛与台湾扩大双边关系。

报道称，白宫否认华府曾建议立陶宛更换驻立陶宛台湾代表处名称，国安会发言人说，任何人建议这么做，均没有真实反映美国和立陶宛正在进行的实际讨论，并称美国向来支持立陶宛的主权决定，且尊重并支持立台强化双边关系与务实合作。

立陶宛去年同意台湾在首都维尔纽斯成立“台湾驻立陶宛代表处”，中国大陆不满代表处以“台湾”为名，批立陶宛公然在国际上制造“一中一台”，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，北京宣布将中国与立陶宛外交关系降至代办，同时还对立陶宛商品实施贸易禁令。

这场外交纠纷给华府制造头疼，后者想帮助台湾扩大国际空间，同时不愿给北京机会指责美国违反“一个中国”政策。

台湾去年寻求美国批准将驻华盛顿代表处以“台湾”冠名，但美国至今未作出回应。

报道称，有部分人士认为更名看起来像是向北京屈服，也有人认为这些争议将破坏台湾的实际成就。

台湾官员说，他们对美国外交官的建议并不知情。其中一名台湾官员说，有些立陶宛和欧盟官员曾考虑更名以安抚中国大陆，但得出的结论是，这不会解决问题。该官员说，“他们一旦在更换台湾名称上做出妥协……就会让中国大陆觉得所做的一切奏效，因此将对立陶宛和其他（国家）施加更大压力。”