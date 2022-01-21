威海警方：打工寻子者的儿子已死 他一直不接受事实

山东男子岳某到北京等地打工寻子后染疫，被网民称为“流调中最辛苦的中国人”。山东省威海市警方今天（21日）通报，岳某显儿子前年就已离世，但他一直无法接受事实。

据“威海警方在线”微信公众号，通报称，2020年8月12日18时许，荣成市公安机关接岳某显的妻子李某英报警，称其儿子岳某仝（时年19岁，在当地务工）于当日9时许失踪。公安机关通过调取监控、轨迹追踪、走访调查、发布寻人启事等方式开展查找工作，经调查未查到其下落，也未发现有价值线索，后将岳某仝列为失踪人员进行调查。

据通报，2020年8月26日，荣成市公安机关接群众报案，在当地一水塘内，发现一具高度腐败的男性尸体，经现场勘查、尸体检验和外围调查，未发现有犯罪事实存在，不符合立案条件。荣成市公安局采集岳某显夫妇血样进行DNA鉴定比对，并经威海市公安局复核，确定为岳某仝，但岳某显夫妇对鉴定结果不予接受。现遗体存放于当地殡仪馆未火化。

通报还说，2021年以来，岳某显夫妇先后到上级机关部门提出寻人诉求，公安机关多次对其进行解释安抚、耐心沟通，但夫妻二人一直不接受此事实。下一步，公安机关将会同属地党委、政府和民政、司法等部门，继续做好法律解释和关爱帮扶工作。

北京市朝阳区本月18日报告一例无症状感染者的生活轨迹，该男子从事装修材料搬运工作，流调报告显示，从本月1日至18日，他辗转20多个不同地点打零工，其中大多在夜间工作，最后因为核酸检测阳性，在返乡的火车上被拦下。

这名姓岳男子昨天（20日）接受《中国新闻周刊》采访时说，他原本在山东威海捕鱼船做船员，2019年8月，他的大儿子在威海荣成市的家附近走失。据他说，儿子走失后，他曾到派出所报警，但当地警方相互推诿，不定位手机，不调监控，过了三个月才立案。他只好离开家乡，边打零工，边四处寻找。

这名男子的遭遇让很多网民唏嘘，他因此被称为“流调中最辛苦的中国人”。