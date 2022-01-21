港媒：中美正就杨洁篪再与沙利文会面进行商议

香港媒体披露，中美两国正就中共中央外事委办公室主任杨洁篪再次与美国国家安全顾问沙利文会面进行商议，会议将聚焦核心国家安全问题。

据香港《南华早报》今天（21日）报道，上述会议一旦成行，这将会是杨洁篪和沙利文今年首次会面。两人上一次的会面是在去年10月。

消息人士透露，美国方面最初提议，两人本月10日左右在罗马再次会面，但中国方面因美国宣布外交抵制北京冬季奥运会，以及美国国会议员呼吁联合国发布涉疆报告，而不愿意在那段时间举行。

知情人士披露，中美双方在谁应该出席和议程方面存在严重分歧。

其中一名消息人士说，美国一段时间以来想要举行会议，讨论国家安全和战略稳定性课题，而中国不认同国家安全和战略稳定性所涵盖的范围。

消息人士也称，美国提议派军方代表出席该会议，但中国拒绝这么做，也不希望看到军备控制课题主导此次会议。美国政府提出中国可派中共中央军事委员会副主席许其亮、防长魏凤和，或是解放军工作级代表出席，但中国认为美国提出过多要求，特别是两国关系目前处在需要很细心处理的时期。

据报道，杨洁篪和沙利文也有可能在上述会议上讨论台湾、南中国海、东海、新疆和香港问题。

另有消息人士透露，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）正面对来自美国与盟国的压力。这些国家要求巴切莱特在北京冬奥开始前，发布关于涉嫌在新疆侵犯人权的报告。她也被要求公开向北京施压，目的是能在不受限制的情况下前往新疆。

位于美国首都华盛顿的中美研究中心研究员古普塔（Sourabh Gupta）认为，外交抵制北京冬奥并非让中国在同意两人再次会面方面犹豫不决的唯一一个原因。

古普塔补充说，自从中国大陆和美国去年11月举行习拜会后，美国主办民主峰会，台湾受邀出席，加上美国总统拜登签署《防止强迫维吾尔人劳动法》，使北京和华盛顿之间的关系变得紧张。