京沪深等多地银行下调房贷利率

中国北京、上海、深圳等多地银行今天（21日）正式下调房贷利率五个基点。

据财联社报道，其中，北京地区银行首套房贷利率普遍降至5.15%，二套房贷降至5.65%；上海地区银行首套房贷利率普遍降至4.95%，二套房贷降至5.65%；深圳地区首套房利率最低降至4.9%，二套房最低降至5.2%。

中国住建部昨天（20日）在北京召开全国住房和城乡建设工作会议，明确2022年住房建设等行业重点工作，定调2022年楼市调控。值得一提的是，与去年相比，“增信心、防风险、稳增长”首次被提起。

住建部部长王蒙徽在会上说，要把防风险摆在更加突出的位置，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。同时，充分释放居民住房需求、新型城市基础设施建设投资需求潜力，同步推动扩内需、转方式、调结构，促进经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

与住建部会议同一天，全国银行间同业拆借中心公布本月贷款市场报价利率（LPR）。五年期以上LPR为4.6%，比上月下降五个基点。这是自2020年4月以来，该利率首次下行。

对于房贷利率的下调，光大证券固定收益首席分析师张旭认为，LPR的下降不仅可以实打实地直接推动贷款利率的下降，而且还释放出了鲜明的“稳信贷”“稳经济”的政策信号。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，房地产行业一头连着消费，一头是民生保障，稳定预期极为重要。整体看，2022年房地产调控长效机制偏向于“稳”，合理满足需求，控制房地产企业风险。

中国国家统计局本月18日发布的数据显示，去年第四季度房地产业GDP同比萎缩2.9％。这是自2008年以来季度数据首次连续出现萎缩。中国人民银行金融市场司司长邹澜同日指出，去年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，金融管理部门第一时间采取应对措施，在各方共同努力下，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。