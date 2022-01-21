危地马拉驻台商务参事处揭牌

中美洲国家危地马拉驻台商务参事处今天（21日）揭牌，台湾外交部长吴钊燮透过视讯致贺词时说，危地马拉瓜在台开设商务参事处即是双方关系紧密的明证，更是台危邦谊的新里程碑。

综合中时新闻网、《自由时报》等台媒报道，危地马拉外长布罗洛（Pedro Brolo）则在视讯致贺词时说，“中华民国台湾”是危地马拉最坚实的合作伙伴之一，如今商务参事处在台湾开设，扩大危国驻台大使馆的使命范畴，让他备感荣幸。

吴钊燮说，危地马拉驻台商务参事处的揭牌，凸显出台危邦谊坚定不移、经贸往来密切。在台危政府努力下，经贸往来更加深化。台危自由贸易协定于2006年中生效，贸易总额增逾一倍以上。2020年危地马拉对台出口成长15%，让台湾成为危国在亚洲第四大贸易伙伴。

危地马拉新驻台商务参事萨尼契（Hugo Sanic）曾是台湾奖学金得主，在台湾大学取得硕士学位。吴钊燮说，相信在萨尼契的掌舵下，危地马拉与台湾的贸易关系将持续强化。

布罗洛说，危地马拉与台湾签订的自由贸易协定大幅改善贸易，危台2021年的贸易额达9200万美元（约1亿2385万新元）即是明证。商务参事处在台成立，将让双方经贸持续互动受益。

危地马拉驻台商务参事处是危国在全球第22个、东亚地区第二个商务参事处。昨天的揭牌仪式，台湾外交部常务次长俞大㵢、中美洲经贸办事处主任廖鸿达等亲临祝贺。危地马拉则由驻台大使葛梅斯与新任驻台商务参事萨尼契出席。